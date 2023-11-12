قنصل المغرب في بنغازي يعلن قرب استئناف الرحلات الجوية مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن القنصل العام المغربي في مدينة بنغازي سعيد بنكيران قرب استئناف الرحلات الجوية مع ليبيا، منوهًا بأن التأشيرات عن المواطنين الليبيين في بنغازي «سترفع فور زوال أسباب فرضها» وفق ما نشرته الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك».

واستقبل وزير الشؤون الأفريقية المفوض بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عيسى عبدالمجيد، اليوم الأحد، القنصل المغربي سعيد بنكيران بمكتب الوزير في مدينة بنغازي.

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وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن اللقاء جرى خلاله «بحث ملف منح التأشيرات وتسهيل الحصول عليها للمواطنين الليبيين، وملف العلاقات بين البلدين وضرورة التنسيق البيني في كل ما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، إضافة إلى عديد الملفات التي تهم الجانبين».

موعد رفع التأشيرة المغربية عن الليبيين

وأضافت أن القنصل المغربي أبلغ الوزير المفوض عيسى عبدالمجيد «بعودة رحلات الطيران بين البلدين في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن التأشيرات على الجانب الليبي ستُرفع فور زوال أسباب فرضها».

وأشارت الحكومة إلى أن القنصل العام المغربي أشاد بحالة الأمن والاستقرار التي تشهدها مدينة بنغازي وجميع المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والقيادة العامة، مؤكدًا «دعم السلطات المغربية للحكومة والشعب الليبي في جميع المجالات، وأنهم على استعداد للوقوف معه في كل ما يضمن مصالحه».

اجتماع الوزير المفوض عيسى عبدالمجيد مع قنصل المغرب في بنغازي، الأحد 12 نوفمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)