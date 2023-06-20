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وزارة الخارجية المغربية تعلن تعيين قنصلين عامين في طرابلس وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 05:25 مساء
وزارة الخارجية المغربية تعلن تعيين قنصلين عامين في طرابلس وبنغازي
مبنى وزارة الخارجية المغربية في الرباط. (أرشيفية: وزارة الخارجية المغربية)
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أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في الرباط، اليوم الأربعاء، تعيين قنصلين عامين في ليبيا وذلك استعدادًا لإعادة فتح قنصليتيها في العاصمة طرابلس وبنغازي، بعد 9 سنوات من الإغلاق، بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها ليبيا خلال العقد الماضي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت، إن هذه الخطوة جاءت في إطار حركة التنقلات لأعضاء الدبلوماسية المغربية للعام 2023، التي أخذت بعين الاعتبار الحضور القوي للجالية المغربية في عدد من المناطق بالعالم.

قنصلا المغرب في طرابلس وبنغازي
وفي هذا الصدد أضافت الخارجية المغربية أنه «سيجري إعادة فتح مركزين قنصليين بليبيا، ويتعلق الأمر بطرابلس وبنغازي، وكذا افتتاح القنصلية العامة للمملكة المغربية بميامي، وذلك لتخفيف الضغط على القنصلية العامة للمملكة المغربية بنيويورك ومصلحة الشؤون القنصلية بواشنطن».

- بوريطة يعلن قرب فتح قنصليتي المغرب في طرابلس وبنغازي

وحسب قائمة القناصل الجدد البالغ عددهم 23 قنصلًا عامًا لقيادة البعثات القنصلية للمغرب في الخارج، فقد جرى تعيين «سعيد بنكيران» قنصلًا عامًا في مدينة بنغازي، و«بوزكري الريحاني» قنصلًا عامًا في العاصمة طرابلس.

موعد إعادة افتتاح قنصليتي المغرب في طرابلس وبنغازي
وفي أواخر مايو الماضي، أعلن وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، قرب إعادة افتتاح قنصليتي المملكة في كل من العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي.

وربط وزير الخارجية المغربي، بين إعادة افتتاح القنصليتين ووجود عدد كبير من المغاربة في ليبيا، مرجحًا أن يكون موعد إعادة الافتتاح الصيف المقبل، حسب حديثه في جلسة المساءلة الأسبوعية للحكومة في البرلمان في 30 مايو الماضي.

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