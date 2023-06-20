مغاربة ليبيا يتنفسون الصعداء بعد فتح قنصليتي طرابلس وبنغازي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلنت وزارة الخارجية المغربية إعادة فتح قنصليتين في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، دون أن تكشف موعد استئناف عودة السفارة إلى العمل بعد إغلاقها منذ 9 سنوات.

وأفادت الدبلوماسية المغربية، خلال إعلان عن الحركة الانتقالية بالعام 2023 لموظفي وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الثلاثاء، بأنه «سيجري إعادة فتح قنصليتين بليبيا، ويتعلق الأمر بطرابلس وبنغازي»، حيث يتعلق الأمر بتعيين سعيد بنكيران في بنغازي وبوزكري الريحاني في طرابلس.

وأشارت الوزارة إلى أن الحركة الانتقالية شملت تعيين 23 قنصلاً عامًا جديدًا في عدة بلدان، أي ما يعادل 38% من إجمالي عدد المراكز القنصلية.

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60 ألف مغربي في ليبيا

ومنذ أغلقت القنصليتين المغربيتين في ليبيا والسفارة، بعد هجوم تعرضت له الأخيرة العام 2015، يشكو ما يربو على 60 ألفًا من المغاربة من صعوبات تجديد جوازات السفر وبطاقات الهوية؛ بسبب تعليق الخدمات القنصلية.

وفتحت السلطات، العام الماضي، خلية أزمة متنقلة لعدة أيام لتقديم المعاملات القنصلية والإدارية لمغاربة ليبيا في طرابلس، وقبلها في المعبر الحدودي رأس جدير الرابط بين ليبيا وتونس.

وكان وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة ربط في تصريحات له عندما سُئل عن موعد فتح السفارة في طرابلس بضرورة «توفير الأمن والاستقرار».

وقال بوريطة، بعد استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في يونيو 2021، إن ليبيا «بلد مغاربي مهم جدًا، والعلاقات الثنائية معه مهمة، إلا أن فتح السفارة فيه مرتبط بأخذ الشعب الليبي، ومؤسساته الشرعية، بزمام الأمور، وعودة الاستقرار إلى البلد».