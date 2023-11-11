ورشة عمل في طرابلس عن تطبيق «GS1» لتتبع الأدوية

القاهرة - بوابة الوسط

نظّمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس ورشة عمل، اليوم السبت، بعنوان «تطبيق معايير نظام GS1»، لتتبع الأدوية والمعدات والمنتجات الطبية في السوق الليبية، وفق قرار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» رقم 379 لسنة 2023م.

عقدت الورشة بإشراف وزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتعاون مع الجمعية الليبية للترقيم. وتابع الحاضرون خلالها عرضا مرئيا حول آلية تطبيق نظام تتبع سلسلة التوريد، وضمان حصول متلقي الخدمة على الأدوية والمعدات والمنتجات الطبية وفق المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، ودوره في الحد من الغش التجاري وتداول المنتجات الطبية مجهولة المصدر، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

من جهته، أكد مدير إدارة التجارة الداخلية، مصطفى قدارة، أن وزارة الاقتصاد والتجارة تسعى دائما لتنظيم السوق الليبية، حيث أصدر الوزير محمد الحويج القرار رقم 379 لسنة 2023 م بشأن تطبيق معايير «GS1»، ووضع مصفوفة البيانات (باركود ثنائي الأبعاد) على المنتجات الدوائية والمعدات الطبية.

- الحويج يصدر قرارا بتطبيق معايير «GS1» ووضع باركود ثنائي الأبعاد على المنتجات الدوائية والطبية

وأوضح أن الورشة تأتي في إطار التعريف بآلية تطبيق معايير نظام «GS1»، وتأكيد أهمية تنفيذه، وإبراز رؤية وزارتي الاقتصاد والتجارة والصحة في تنظيم عملية تداول المنتجات الدوائية والطبية في السوق المحلية، وتحقيق حماية المستهلك.

حضر ورشة العمل رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس أنور أبوستة، والمدير العام للغرفة محمد دوزان، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالغرفة يونس الزيداني، ورئيس الجمعية الليبية للترقيم عبدالهادي الشاوش، ومندوبون عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وعدد من أصحاب الشركات المتخصصة بتوريد الأدوية والمنتجات الطبية.

جانب من ورشة عمل عن معايير نظام «GS1» لتتبع الأدوية والمنتجات الطبية، السبت 11 نوفمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)

جانب من ورشة عمل عن معايير نظام «GS1» لتتبع الأدوية والمنتجات الطبية، السبت 11 نوفمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)

جانب من ورشة عمل عن معايير نظام «GS1» لتتبع الأدوية والمنتجات الطبية، السبت 11 نوفمبر 2023 (وزارة الاقتصاد والتجارة)