الحويج يصدر قرارا بتطبيق معايير «GS1» ووضع باركود ثنائي الأبعاد على المنتجات الدوائية والطبية

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الإثنين، قرارا بشأن تطبيق معايير «GS1»، ووضع باركود ثنائي الأبعاد على المنتجات الدوائية والمعدات الطبية بالسوق الليبية.

ونص القرار رقم 379 لسنة 2023م على تطبيق نظام الباركود المعياري على المنتجات الدوائية والمعدات الطبية المتداولة في ليبيا، وإلزام جميع شركات ومصنعي الأدوية والمعدات الطبية ووكلائها ومخازن الأدوية والمعدات الطبية التي توزع الأدوية والمعدات الطبية باستخدام الباركود المبني على معايير «GS1» على جميع المنتجات الدوائية المتداولة بواسطتهم داخل ليبيا.

ماذا تعني معايير «GS1» والباركود ثنائي الأبعاد؟

تستخدم معايير «GS1» في تعريف المواد في سلسلة الإمداد العالمية، التي تشمل الأدوية أو الخدمات الطبية التي يجرى تسعيرها أو طلبها أو إصدار فواتير بها في أي وقت في سلسلة التوريد والإمداد، ويجرى إنشاؤها من خلال تعبئة نموذج معايري، ويجرى تكوين ذلك من خلال مصفوفة البيانات (باركود ثنائي الأبعاد) لتلك المنتجات الطبية على أساس هذا المعيار.

والباركود ثنائي الأبعاد عبارة عن مصفوفة بيانات تتسع لعدد كبير من الأرقام والحروف، لتخزين معلومات عن المنتج في مساحة معينة، ويجرى استرجاعها عبر قارئ مخصص بذلك.

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ونصت المادة الرابعة من القرار على إعداد مواصفات مصفوفة البيانات (الباركود الثنائي الأبعاد) للمنتجات الدوائية وفقا للمعطيات التالية:

- الرقم الدولي التجاري للمنتج (GTIN)، وهو رقم دولي فريد يجرى إنشاؤه من قِبل الشركات، لتحديد جميع منتجاتها التجارية، وتندرج بها الأدوية كذلك.

- تاريخ انتهاء صلاحية الدواء.

- رقم التشغيلية.

- رقم تسلسلي عشوائي خاص بكل عبوة على حدة.

أما بالنسبة للمعدات الطبية فيجري إعداد مواصفات مصفوفة البيانات (الباركود الثنائي الأبعاد) وفقا للمعطيات التالية:

- الرقم الدولي التجاري للمنتج (GTIN).

- رقم التشغيلية.

- رقم تسلسلي عشوائي خاص بكل عبوة على حدة.

التطبيق الكامل للقرار في موعد أقصاه ستة أشهر

ألزم القرار جميع الجهات المعنية بتطبيق أحكام القرار من تاريخ صدوره، على أن يكون التطبيق الكامل في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدوره، ويحظر تداول المنتجات الدوائية والمعدات الطبية التي لا تحمل الباركود المذكور، على أن يبدأ المعنيون بتحميل المعلومات الأسياسية لمنتجاتهم من خلال «GS1» على السجل الدولي للمنتجات.

هذا القرار سيلزم كل الوكلاء وموردي الأدوية والمعدات الطبية والمصنعين المحليين بوضع الباركود ثنائي الأبعاد، الذي بتطبيقه يمكن لكل الجهات المسؤولة عن توريد المنتجات الدوائية من تركيب نظام موحد لتتبع الأدوية من مصدرها إلى المستهلك، منعا للتقليد والغش والتزوير.