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الانتهاء من العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء السرير

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 نوفمبر 2023, 09:02 مساء
الانتهاء من العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء السرير
عمال أثناء تنفيذ أعمال عمرة الوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء السرير (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء السرير.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم السبت أن فنيي ومهندسي المحطة انتهوا من أعمال العمرة وذلك للمحافظة على نمط عطائها وزيادة قدرتها الإنتاجية.

وأضافت أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطط مجلس إدارة الشركة الرامية للرفع من كفاءة الإنتاج عبر تركيز الجهود على صيانة باقي وحدات التوليد لدعم الشبكة العامة والاستفادة منها في المحافظة على استقرارية الشبكة الكهربائية خلال فترة الذروة الشتوية.

الأعمال مستمرة للانتهاء من الوحدة الثانية بمحطة خليج سرت 
وأكدت الشركة أمس استمرار الأعمال لتركيب الوحدة البخارية الثانية بمحطة كهرباء خليج سرت، وذلك لإنتاج 350 ميغاوات، وهو المشروع المتوقف من العام 2014.

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وقال مدير محطة كهرباء الخليج الهمالي أبودبوس، إن الطاقة الإجمالية لـ4 وحدات في المحطة هو إنتاج 1400 ميغاوات، مشيرا إلى إنجاز الوحدة الأولى فقط بإنتاج 300 ميغاوات، بينما يقترب إنشاء الوحدة الثانية، ولا تزال الوحدتان الثالثة والرابعة ضمن خطط الإنجاز.

الوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء السرير (الشركة العامة للكهرباء)
الوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء السرير (الشركة العامة للكهرباء)
الوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء السرير (الشركة العامة للكهرباء)
الوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء السرير (الشركة العامة للكهرباء)
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