«الكهرباء»: استبدال أسلاك متهالكة على خط القبة – شحات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، استبدال أسلاك متهالكة على خط القبة - شحات جهد 30 ك.ف بأخرى جديدة وتجهيز ملحقاتها لمسافة 40 كيلو مترًا.

وأوضحت، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن عمليات الاستبدال والصيانة تجريها الشركة الوطنية للتنمية بإشراف الإدارة العامة لشبكات الجهد المتوسط، ضمن صيانة مكونات الشبكة الكهربائية في عدة مناطق.

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وأضافت الشركة أن أعمال الصيانة تأتي في إطار اهتمامها بتطوير وتجديد مكونات الشبكة في عديد المناطق بهدف تحسين أدائها ورفع كفاءتها، لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين.