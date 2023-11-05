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بن قدارة: 8 مليارات دولار سنويًا تكلفة وقود محطات الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 نوفمبر 2023, 11:00 مساء
بن قدارة: 8 مليارات دولار سنويًا تكلفة وقود محطات الكهرباء
جانب من اجتماع لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، الأحد 5 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة استخدام ما يزيد على 8 مليارات دولار سنويًا كوقود للمحطات الكهربائية، بينما يُستخدم ما يقارب 4 مليارات دولار لتوريد المحروقات للاستعمالات الأخرى.

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة لمتابعة ملف المحروقات في جميع جوانبه الفنية والمالية، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد سهيل أبوشيحة، ومدير عام شركة البريقة لتسويق النفط فؤاد بالرحيم، وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 46 لسنة 2023 بشأن مراجعة آلية سداد المحروقات والتمويل المناسب، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.

ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن زيادة المحروقات المستهلكة خلال 2022
وقدمت اللجنة المشكلة عرضًا تفصيليًا عن ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن المحروقات والزيادة في الكميات المستهلكة خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2021 في مادتي البنزين والديزل، والمقترحات العملية بشأن الكميات الموردة وتوزيعها، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

وأشار بن قدارة إلى عدم وجود آلية تحدِّد الاحتياج من كميات البنزين والديزل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة في الاقتصاد والتخطيط والمالية ومؤسسة النفط والكهرباء، لتحديد الاحتياجات الفعلية لمحطات الكهرباء والمحروقات الأخرى.

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سيناريوهات مقترحة بشأن دفع قيمة المحروقات من خلال المبادلة
وأضاف البيان أن الاجتماع استعرض سيناريوهات مقترحة بشأن دفع قيمة المحروقات من خلال المبادلة وغيرها من الإجراءات المالية للسداد، ووجه الدبيبة بضرورة تقديم البدائل عن دعم المحروقات، وإعداد دراسة متكاملة تُقدَّم للمواطنين لمعرفة المعالجات المستهدفة للملف.

وكلف الدبيبة، بحسب البيان، اللجنة بمتابعة احتياجات الشركة العامة للكهرباء من الديزل والغاز، وتحديد الفاقد في هذه البنود، ووضع الاحتياج الفعلي للتشغيل في خطة العام 2024.

ودعا الدبيبة جميع المؤسسات ذات العلاقة بتقديم النتائج خلال أسبوعين، لتقديم أرقام واقعية في المصروفات والاحتياجات والتصور العام، سواء لشراء المحروقات أو الدعم النقدي للمواطنين بدلًا عن دعم المحروقات.

جانب من اجتماع لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، الأحد 5 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من اجتماع لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، الأحد 5 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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