المنفي يصل السعودية لحضور القمتين العربية والإسلامية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الجمعة لمطار الملك خالد الدولي بالرياض لحضور القمة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية إضافة للقمة الإسلامية الاستثنائية.

وسيشارك المنفي أيضا في القمة السعودية الأفريقية، وكان في استقباله نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

- المنفي يلتقي ماكرون بقصر الإليزيه

ومن المقرر أن تناقش القمتان العربية والسعودية تطورات الأوضاع في قطاع غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي الدموي، الذي راح ضحيته أكثر من عشرة آلاف شهيد فضلا عن آلاف المصابين والمفقودين.

المنفي لدى وصوله الرياض لحضور القمتين العربية والإسلامية، 10 نوفمبر 2023. (المجلس الرئاسي)

المنفي لدى وصوله الرياض لحضور القمتين العربية والإسلامية، 10 نوفمبر 2023. (المجلس الرئاسي)

المنفي لدى وصوله الرياض لحضور القمتين العربية والإسلامية، 10 نوفمبر 2023. (المجلس الرئاسي)