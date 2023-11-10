المنفي يلتقي ماكرون بقصر الإليزيه

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الخميس، بقصر الإليزيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش منتدى السلام الذي يُقام في العاصمة باريس، بحسب المكتب الإعلامي للمنفي، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن اللقاء.

واحتضنت فرنسا اليوم الخميس مؤتمرا لمناقشة الوضع في قطاع غزة وتنسيق توصيل المساعدات وكيفية مساعدة المصابين في القطاع بمشاركة نحو 80 دولة ومنظمة دولية، مع تضاؤل التوقعات بالتوصل إلى نتائج ملموسة دون الإعلان عن وقف لإطلاق النار.

وتثير حملة القصف المستمرة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المخاوف بسبب ارتفاع عدد القتلى والمصابين من المدنيين، في حصيلة تخطت 10 آلاف و800 شهيد، حسب حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم.

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على صعيد الملف الليبي، أجرى المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، الذي يوصف بـ«رجل ماكرون» بصحبة السفير مصطفى مهراج، جولات مكوكية في شرق وغرب ليبيا خلال الأيام الماضية، في وقت تراجعت فيه زيارات الدبلوماسيين الأجانب المنشغلين بالحرب الإسرائيلية على غزة.