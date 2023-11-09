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هيئة البحث والتعرف على المفقودين: إعادة دفن 782 جثة من ضحايا «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 نوفمبر 2023, 07:12 مساء
هيئة البحث والتعرف على المفقودين: إعادة دفن 782 جثة من ضحايا «دانيال»
فرق هيئة المفقودين أثناء إعادة تنظيم دفن ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)
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أكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الخميس، أن عدد الجثامين التي أعيد دفنها بمقبرة الظهر الحمر قرب درنة، حتى أمس الأربعاء 8 نوفمبر، بلغ نحو 782 جثة من ضحايا العاصفة «دانيال» التي خلفت أكبر كارثة في تاريخ ليبيا، منوهة بأن فرقها الميدانية بجميع التخصصات مازالت مستمرة في أعمالها بمدينة درنة.

وقالت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الفرق المختصة لإدارة البحث عن الرفات التابعة للهيئة استمرت في العمل بمقبرة الظهر الحمر حيث جرى «استخراج 53 جثة وكيس أشلاء بمساندة فرق من مركز طب الطواري والدعم. ليصل عدد الجثث المستخرجة إلى 939 جثة».

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وأضافت الهيئة أن فريق المشرحة تسلم 5 أكياس أشلاء انتشلت من ميناء درنة، كما عملت الفرق المختصة على أخذ عينات من 60 جثة. ليكون إجمالي عدد العينات 2084 عينة من الجثث المستخرجة.

وأشارت الهيئة إلى أن الفرق التابعة لها قامت أيضا «بدفن 60 جثة في مقبرة شهداء العاصفة دانيال في درنة بمقبرة الفتائح في مدينة درنة بعد إتمام الإجراءات القانونية والجوانب والشرعية لها.. ليصل عدد الجثث التي جرى دفنها 782 جثة»، مؤكدة أن هذه العملية تجري بتكليف من مكتب النائب العام.

فرق هيئة المفقودين أثناء إعادة تنظيم دفن ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)
فرق هيئة المفقودين أثناء إعادة تنظيم دفن ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)
فرق هيئة المفقودين أثناء إعادة تنظيم دفن ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)
فرق هيئة المفقودين أثناء إعادة تنظيم دفن ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)
فرق هيئة المفقودين أثناء إعادة تنظيم دفن ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)
فرق هيئة المفقودين أثناء إعادة تنظيم دفن ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)
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