إعادة تنظيم دفن 40 رفات من ضحايا «دانيال» في الظهر الحمر

القاهرة - بوابة الوسط

استخرجت الفرقة المساندة التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم، اليوم السبت، 40 رفات متوفى من مقبرة الظهر الحمر الواقعة جنوب مدينة درنة لإعادة تنظيم دفنها، وذلك تحت إشراف ومتابعة النيابة العامة وهيئة البحث عن المفقودين.

وتعود الرفات إلى ضحايا جرى دفنهم خلال اليومين الأولين لكارثة العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت المنطقة الشرقية في العاشر من سبتمبر الماضي، وفق بيان صادر عن مركز طب الطوارئ.

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وقال المركز إن الفرق تستخرج الرفات وتضعه في أكياس الجثامين وتتأكد من العدد الكلي وتتابع إجراءات إعادة تنظيم دفنها.

وأمس الجمعة، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم أن الفرقة المساندة التابعة له استخرجت 38 رفات متوفى وكيس أشلاء من مقبرة الظهر الحمر، لإعادة تنظيم دفنها.

من أعمال إعادة تنظيم دفن 40 رفات من ضحايا «دانيال» في الظهر الحمر، 4 نوفمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)

من أعمال إعادة تنظيم دفن 40 رفات من ضحايا «دانيال» في الظهر الحمر، 4 نوفمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)

من أعمال إعادة تنظيم دفن 40 رفات من ضحايا «دانيال» في الظهر الحمر، 4 نوفمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)

من أعمال إعادة تنظيم دفن 40 رفات من ضحايا «دانيال» في الظهر الحمر، 4 نوفمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)