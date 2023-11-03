استخراج 38 رفات متوفي وكيس أشلاء من مقبرة الظهر الحمر لإعادة تنظيم دفنها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، اليوم الجمعة، أن الفرقة المساندة التابعة له «استخرجت 38 رفات متوفي وكيس أشلاء من مقبرة الظهر الحمر، لإعادة تنظيم دفنها».

تعود هذه الرفاة لعدد من الضحايا الذين قضوا جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الماضي، والتي خلفت أكبر كارثة في تاريخ ليبيا.

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وقال مركز طب الطوارئ والدعم عبر صفحته على «فيسبوك» إن الرفات وأكياس الأشلاء جرى استخراجها من إحدى المقابر الجماعية بمنطقة الظهر الحمر أمس الخميس، مشيرا إلى أنها تعود لضحايا دفنوا خلال اليومين الأولين من الكارثة التي اجتاحت المنطقة الشرقية.

وأوضح المركز أن الفرق المختصة «تستخرج الرفات وتضعها في أكياس الجثامين، وتؤكد العدد الكلي، وتتابع إجراءات إعادة تنظيم دفنها»، مؤكدة أن هذه العملية تجرى تحت إشراف ومتابعة النيابة العامة وهيئة البحث عن المفقودين.

عملية استخراج 38 رفات متوفي وكيس أشلاء من مقبرة الظهر الحمر لتنظيم دفنها، الخميس 2 نوفمبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

عملية استخراج 38 رفات متوفي وكيس أشلاء من مقبرة الظهر الحمر لتنظيم دفنها، الخميس 2 نوفمبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

عملية استخراج 38 رفات متوفي وكيس أشلاء من مقبرة الظهر الحمر لتنظيم دفنها، الخميس 2 نوفمبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)