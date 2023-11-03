  • Alwasat News
Atwasat

«طب الطوارئ» ينتشل جثمانا وأشلاء بشرية في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 01:56 صباحا
«طب الطوارئ» ينتشل جثمانا وأشلاء بشرية في درنة
من أعمال انتشال جثامين شرق درنة، 21 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)
alwasat radio

انتشلت فرقة الغواصين التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم، الخميس، جثمانًا وكيس أشلاء لضحايا الفيضانات من وادي اللوقي شرق مدينة درنة.

وقال مركز طب الطوارئ، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن فرقة الغواصين انتشلت الجثمان والأشلاء بالتعاون مع «كتيبة التوحيد والقوات الخاصة البحرية (الضفادع البشرية)»، فيما جرى نقل الجثامين إلى مستشفى الوحدة الجراحي لإتمام إجراءات الدفن.

- انتشال 3 جثامين وأشلاء من وادي أم البريكات شرق درنة

وقدمت فرق الرعاية الصحية خدماتها لـ43 شخصًا، بالإضافة إلى نشر 7 تمركزات لسيارات الإسعاف وفق الخطة المعدة لها بالمناطق المتضررة شرق البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا
شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا
ثاني مريض في العالم يُزرع له قلب خنزير «معدل وراثيا» توفي بعد ستة أسابيع

ثاني مريض في العالم يُزرع له قلب خنزير «معدل وراثيا» توفي بعد ستة أسابيع
فلسطين في ذاكرة الصحافة القومية

فلسطين في ذاكرة الصحافة القومية
واشنطن تحذِّر قوات الدعم السريع من هجوم وشيك شمال دارفور

واشنطن تحذِّر قوات الدعم السريع من هجوم وشيك شمال دارفور
(معلِش) وائل الدحدوح صارت شعارا للصمود

(معلِش) وائل الدحدوح صارت شعارا للصمود
«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟

«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟
«فلوسنا»: سؤال الساعة في الشارع الليبي.. هل سيستمر انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار؟

«فلوسنا»: سؤال الساعة في الشارع الليبي.. هل سيستمر انخفاض الدينار الليبي أمام ...
تحذير أممي من تزايد العنف ضد الصحفيين في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من الجرائم بحقهم

تحذير أممي من تزايد العنف ضد الصحفيين في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من الجرائم ...
«تحقيقات»: «جيوش منظمة» تهدد ليبيا

«تحقيقات»: «جيوش منظمة» تهدد ليبيا
كاريكاتير حليم - 2 نوفمبر.. اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

كاريكاتير حليم - 2 نوفمبر.. اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ...
أنجلينا جولي: زعماء العالم متواطئون في جرائم غزة

أنجلينا جولي: زعماء العالم متواطئون في جرائم غزة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 10 آلاف بين شهيد ومفقود جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ 26 يوما

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 10 آلاف بين شهيد ومفقود جراء عدوان الاحتلال ...
النصر يتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما

النصر يتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما
الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا «قد يرقى إلى جرائم حرب»

الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا «قد يرقى إلى جرائم حرب»
أسطورة ألمانيا يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بـ«المهزلة»

أسطورة ألمانيا يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بـ«المهزلة»
هل يعيد التاريخ نفسه؟

هل يعيد التاريخ نفسه؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يوجه ببناء مخازن نموذجية لجهاز الإمداد الطبي
الدبيبة يوجه ببناء مخازن نموذجية لجهاز الإمداد الطبي
الحداد يلتقي أعيانًا وحكماء ومشايخ من شرق وغرب ليبيا في طرابلس
الحداد يلتقي أعيانًا وحكماء ومشايخ من شرق وغرب ليبيا في طرابلس
حصر التعديات على مسار النهر الصناعي من جنوب مصراتة إلى الخمس
حصر التعديات على مسار النهر الصناعي من جنوب مصراتة إلى الخمس
البيان الختامي لمؤتمر درنة: تشكيل لجنتين لإعداد خارطة الإعمار
البيان الختامي لمؤتمر درنة: تشكيل لجنتين لإعداد خارطة الإعمار
ليبيا تتسلم رئاسة المجموعة العربية في نيويورك لشهر نوفمبر
ليبيا تتسلم رئاسة المجموعة العربية في نيويورك لشهر نوفمبر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي كانت بإلحاح المشايخ
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي ......
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
المزيد
«طب الطوارئ» ينتشل جثمانا وأشلاء بشرية في درنة
«طب الطوارئ» ينتشل جثمانا وأشلاء بشرية في درنة...
العقوري يبحث مع سفير موسكو فرص دراسة الطلاب الليبيين في روسيا
العقوري يبحث مع سفير موسكو فرص دراسة الطلاب الليبيين في ......
سفير فلسطين لدى ليبيا: الاحتلال دمر 34 ألف وحدة سكانية و221 مؤسسة تعليمية في غزة
سفير فلسطين لدى ليبيا: الاحتلال دمر 34 ألف وحدة سكانية و221 ......
ليبيا تتسلم رئاسة المجموعة العربية في نيويورك لشهر نوفمبر
ليبيا تتسلم رئاسة المجموعة العربية في نيويورك لشهر نوفمبر...
البيان الختامي لمؤتمر درنة: تشكيل لجنتين لإعداد خارطة الإعمار
البيان الختامي لمؤتمر درنة: تشكيل لجنتين لإعداد خارطة ......
المزيد