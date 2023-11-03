«طب الطوارئ» ينتشل جثمانا وأشلاء بشرية في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

انتشلت فرقة الغواصين التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم، الخميس، جثمانًا وكيس أشلاء لضحايا الفيضانات من وادي اللوقي شرق مدينة درنة.

وقال مركز طب الطوارئ، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن فرقة الغواصين انتشلت الجثمان والأشلاء بالتعاون مع «كتيبة التوحيد والقوات الخاصة البحرية (الضفادع البشرية)»، فيما جرى نقل الجثامين إلى مستشفى الوحدة الجراحي لإتمام إجراءات الدفن.

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وقدمت فرق الرعاية الصحية خدماتها لـ43 شخصًا، بالإضافة إلى نشر 7 تمركزات لسيارات الإسعاف وفق الخطة المعدة لها بالمناطق المتضررة شرق البلاد.