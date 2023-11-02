انتشال جثتين و3 أكياس أشلاء بشرية من ضحايا الفيضانات بشرق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

انتشلت الفرق التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم جثتين و3 أكياس أشلاء بشرية من ضحايا الفيضانات بالمناطق الشرقية، بحسب بيان عبر صفحة المركز على «فيسبوك».

وقال المركز إن عناصره انتشلت يومي الثلاثاء والأربعاء ثلاثة أكياس أشلاء بشرية من وادي أم البركات شرق مدينة درنة، جرى نقلها لمستشفى الوحدة الجراحي لإتمام إجراءات الدفن، بالإضافة إلى انتشال جثتين اليوم من من ضحايا كارثة فيضانات المنطقة الشرقية.

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وأعلن أيضا عن تقديم فرق الرعاية الصحية خدماتها لشخصين، ونشر 20 تمركزا لسيارات الإسعاف وفق الخطة المعدة لها داخل المناطق المنكوبة.