إعادة تنظيم دفن 34 رفاتا من ضحايا «دانيال» في الظهر الحمر

القاهرة - بوابة الوسط

استخرجت الفرقة المساندة التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم، 34 رفاتا من مقبرة الظهر الحمر الواقعة جنوب مدينة درنة لإعادة تنظيم دفنها، وذلك تحت إشراف ومتابعة النيابة العامة وهيئة البحث عن المفقودين.

وتعود الرفات إلى ضحايا جرى دفنهم خلال اليومين الأولين لكارثة العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت المنطقة الشرقية في العاشر من سبتمبر الماضي، وفق بيان مركز طب الطوارئ على صفحته في موقع «فيسبوك» أمس الأحد.

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وقال المركز إن الفرق تستخرج الرفات، وتضعها في أكياس الجثامين وتتأكد من العدد الكلي وتتابع إجراءات إعادة تنظيم دفنها.

وأول من أمس السبت، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم أن الفرقة المساندة التابعة له استخرجت 40 رفاتا وكيس أشلاء من مقبرة الظهر الحمر لإعادة تنظيم دفنها.

إخراج جثامين لضحايا «دانيال» في مقبرة الظهر الحمر لإعادة تنظيم دفنها، 5 نوفمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)

إخراج جثامين لضحايا «دانيال» في مقبرة الظهر الحمر لإعادة تنظيم دفنها، 5 نوفمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)