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إعدام شحنة بضائع منتهية الصلاحية في أوباري

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 نوفمبر 2023, 05:20 مساء
إعدام شحنة بضائع منتهية الصلاحية في أوباري
إعدام شحنة بضائع منتهية الصلاحية في أوباري، الخميس 9 نوفمبر 2023. (بلدية أوباري)
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أعدم فرع جهاز الحرس البلدي في بلدية أوباري جنوب غرب ليبيا، اليوم الخميس، شحنة بضائع تحتوي على كميات من المواد الغذائية ومستحضرات التجميل إلى جانب بعض المواد ذات الاستخدام الصحي وغيرها من البضائع المنتهية الصلاحية، وذلك بالتعاون مع مكتب الرقابة على الأغذية ومكتب الإصحاح البيئي في البلدية.

وأكدت بلدية أوباري عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه الشحنة المعدومة جرى ضبطها في عدد من المحلات التجارية بالبلدية وذلك خلال الحملة التي تقوم بها الأجهزة المختصة هذه الأيام بمختلف مناطق أوباري.

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وقالت البلدية إن هذه العملية «تأتي في إطار متابعة الأنشطة التجارية المخالفة كافة والتي لها ارتباط مباشر مع المواطنين لإمكانية ردع المحال التجارية المخالفة كافة لقوانين البيع والشراء حفاظاً على صحة عامة الناس بالبلدية».

وفى ذات السياق نبه جهاز الحرس البلدي في أوباري ومكتب الإصحاح البيئي ومركز الرقابة على الأغذية بالبلدية جميع المواطنين إلى ضرورة التأكد من صلاحية المنتج قبل الشراء حفاظاً على صحتهم، حاثاً إياهم على الإبلاغ عن جميع المخالفات التي يقوم بها بعض التجار لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة حيالهم خدمة للصالح العام.

إعدام شحنة بضائع منتهية الصلاحية في أوباري، الخميس 9 نوفمبر 2023. (بلدية أوباري)
إعدام شحنة بضائع منتهية الصلاحية في أوباري، الخميس 9 نوفمبر 2023. (بلدية أوباري)
إعدام شحنة بضائع منتهية الصلاحية في أوباري، الخميس 9 نوفمبر 2023. (بلدية أوباري)
إعدام شحنة بضائع منتهية الصلاحية في أوباري، الخميس 9 نوفمبر 2023. (بلدية أوباري)
إعدام شحنة بضائع منتهية الصلاحية في أوباري، الخميس 9 نوفمبر 2023. (بلدية أوباري)
إعدام شحنة بضائع منتهية الصلاحية في أوباري، الخميس 9 نوفمبر 2023. (بلدية أوباري)
إعدام شحنة بضائع منتهية الصلاحية في أوباري، الخميس 9 نوفمبر 2023. (بلدية أوباري)
إعدام شحنة بضائع منتهية الصلاحية في أوباري، الخميس 9 نوفمبر 2023. (بلدية أوباري)
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