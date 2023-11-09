تفجير كمية من المخلفات الحربية في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أشرف المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب على تفجير كمية من المخلفات الحربية في زليتن على تفجير كمية من الذخائر ومخلفات الحروب غير المتفجرة في إحدى ضواحي زليتن صباح اليوم الخميس، بحسب ما نشرته صفحة الإعلام الأمني زليتن «على فيسبوك».

وأوضحت أن كمية الذخائر والمخلفات الحربية التي جرى التخلص منها جرى جمعها من قبل منظمة الثقة الآمنة لنزع الألغام ومخلفات الحروب التابعة للمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب وسرية الهندسة العسكرية زليتن والأجهزة الأمنية بالمدينة ومنظمات أخرى.

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وأكدت صفحة «الإعلام الأمني زليتن» أن هذه العملية جرت تحت إشراف المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب فرع المنطقة الوسطى.

تفجير كمية من مخلفات الحروب في زليتن، الخميس 9 نوفمبر 2023. (الإعلام الأمني زليتن)

ممثلو الجهات المكلفة بعملية تفجير كمية من مخلفات الحروب في زليتن، الخميس 9 نوفمبر 2023. (الإعلام الأمني زليتن)

ممثلو الجهات المكلفة بعملية تفجير كمية من مخلفات الحروب في زليتن، الخميس 9 نوفمبر 2023. (الإعلام الأمني زليتن)

ممثلو الجهات المكلفة بعملية تفجير كمية من مخلفات الحروب في زليتن، الخميس 9 نوفمبر 2023. (الإعلام الأمني زليتن)