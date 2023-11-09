تفكيك لغم شديد الخطورة داخل مزرعة مواطن في العزيزية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، تفكيك لغم شديد الخطورة داخل مزرعة مواطن في العزيزية.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات بجهاز المباحث الجنائية تمكن من تفكيك وانتشال لغم مضاد للأفراد نوع (Mon50) شديد الخطورة داخل مزرعة مواطن بالقرب من طريق السبيعة بمنطقة العزيزية.

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وأوضح البيان أن البلاغ ورد من مديرية أمن الجفارة، وجرى تفكيك اللغم، ونقله إلى وحدات التخزين لحين إتلافه بالطرق الأمنة المتبعة.