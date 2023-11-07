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حفتر خلال لقاء مع وفد من مشايخ الجبل الأخضر: دور القبائل مهم في دعم السلم الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 04:31 مساء
حفتر خلال لقاء مع وفد من مشايخ الجبل الأخضر: دور القبائل مهم في دعم السلم الاجتماعي
من لقاء حفتر مع وفد من مشايخ وأعيان قبائل الجبل الأخضر في مكتبه بمقر القيادة العامةـ 7 نوفمبر 2023. (القيادة العامة)
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أكد القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، أهمية دور القبائل في تمكين ودعم السلم الاجتماعي في جميع المدن والمناطق الليبية، وذلك خلال استقباله وفدًا من مشايخ وأعيان قبائل الجبل الأخضر في مكتبه بمقر القيادة العامة.

وحسب بيان صادر عن قوات القيادة العامة، «عبر الوفد عن امتنانه وتقديره لجهود القيادة العامة المبذولة في كافة المدن والمناطق»، «مثمنًا استجابة الوحدات العسكرية السريعة إبان أزمة الإعصار وعمل القوات المسلحة على متابعة مشاريع الإعمار وتأمين الطرق وحفظ الأمن داخل المدن».

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لقاء حفتر مع أولاد سليمان والطوارق
وعبَّر حفتر عن جزيل شكره على دعم القبائل الليبية المتواصل لجميع أبناء المؤسسة العسكرية، حسب البيان.

وخلال اليومين الماضيين، التقى حفتر المنسق الاجتماعي للقيادة العامة لقبيلة أولاد سليمان الشيخ زيدان الزادمة ووفدًا من مشايخ وأعيان قبائل الطوارق.

من لقاء حفتر مع وفد من مشايخ وأعيان قبائل الجبل الأخضر في مكتبه بمقر القيادة العامةـ 7 نوفمبر 2023. (القيادة العامة)
من لقاء حفتر مع وفد من مشايخ وأعيان قبائل الجبل الأخضر في مكتبه بمقر القيادة العامةـ 7 نوفمبر 2023. (القيادة العامة)
من لقاء حفتر مع وفد من مشايخ وأعيان قبائل الجبل الأخضر في مكتبه بمقر القيادة العامةـ 7 نوفمبر 2023. (القيادة العامة)
من لقاء حفتر مع وفد من مشايخ وأعيان قبائل الجبل الأخضر في مكتبه بمقر القيادة العامةـ 7 نوفمبر 2023. (القيادة العامة)
من لقاء حفتر مع وفد من مشايخ وأعيان قبائل الجبل الأخضر في مكتبه بمقر القيادة العامةـ 7 نوفمبر 2023. (القيادة العامة)
من لقاء حفتر مع وفد من مشايخ وأعيان قبائل الجبل الأخضر في مكتبه بمقر القيادة العامةـ 7 نوفمبر 2023. (القيادة العامة)
من لقاء حفتر مع وفد من مشايخ وأعيان قبائل الجبل الأخضر في مكتبه بمقر القيادة العامةـ 7 نوفمبر 2023. (القيادة العامة)
من لقاء حفتر مع وفد من مشايخ وأعيان قبائل الجبل الأخضر في مكتبه بمقر القيادة العامةـ 7 نوفمبر 2023. (القيادة العامة)
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