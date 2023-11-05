  • Alwasat News
Atwasat

حفتر يؤكد أهمية المكونات الاجتماعية ويشيد بدور قبائل أولاد سليمان في «إعادة الاستقرار»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 نوفمبر 2023, 01:53 مساء
حفتر يؤكد أهمية المكونات الاجتماعية ويشيد بدور قبائل أولاد سليمان في «إعادة الاستقرار»
حفتر خلال لقائه الشيخ زيدان الزادمة، (صفحة «القيادة» على فيسبوك)
alwasat radio

أكد قائد قوات «القيادة العامة»، المشير خليفة حفتر أهمية المكونات الاجتماعية في ليبيا، مشيدا بـ «دور أبناء قبائل أولاد سليمان وباقي القبائل بالمنطقة الجنوبية في إعادة الاستقرار، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية بين الليبيين».

جاء ذلك خلال لقاء حفتر مع  «المنسق الاجتماعي للقيادة العامة لقبيلة أولاد سليمان» الشيخ زيدان الزادمة، اليوم الأحد، بمكتبه في الرجمة.

وقبيلة أولاد سليمان من كبرى قبائل الجنوب الليبي، كما تتواجد في مدن ومواقع أخرى.

- بمشاركة أكثر من 162 شركة.. حفتر يفتتح مؤتمر إعمار درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات

لقاء مع عمدة قبيلة البراغثة
وفي 14 أكتوبر الماضي، التقى حفتر عمدة قبيلة البراغثة عبدالسلام عبدالعاطي، بعد يوم من إعلان المدعي العام العسكري تعرض وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة، العميد المهدي البرغثي، لـ«إصابات بليغة وخطيرة» خلال مواجهات مع قوات أمنية رفض تسليم نفسه لها.

حضر اللقاء عدد من مشايخ وأعيان قبيلة البراغثة ورئيس الأركان العامة والمدعي العام العسكري ووكيل وزارة الداخلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين»: يعترف بفشله حارسا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها نجاحات

«في التسعين»: يعترف بفشله حارسا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها ...
«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟

«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟
عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»

عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»
«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟

«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟
كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»

كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»
إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي «غروك»

إيلون ماسك يشرح تفاصيل برنامجه الأول للذكاء الاصطناعي التوليدي «غروك»
التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا

التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا
وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»

وزير إسرائيلي: إلقاء قنبلة نووية على غزة «حل ممكن»
«دماؤهم على أيديكم».. متظاهرون يحتشدون في واشنطن للتنديد بسياسة بايدن تجاه حرب غزة

«دماؤهم على أيديكم».. متظاهرون يحتشدون في واشنطن للتنديد بسياسة بايدن تجاه حرب ...
إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

إنتر ميلان يتجاوز أتالانتا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي

في بيان رسمي.. ريال مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع مبابي
متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة

متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو الخاضع للدراسة
الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي يحلمان باللقب الأول لبطولة الدوري الأفريقي

الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي يحلمان باللقب الأول لبطولة الدوري ...
حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا

حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا
كاريكاتير خيري - حرب نتنياهو

كاريكاتير خيري - حرب نتنياهو
84 مليار دينار إجمالي النفقات العامة لحكومة الوحدة الوطنية من يناير حتى سبتمبر

84 مليار دينار إجمالي النفقات العامة لحكومة الوحدة الوطنية من يناير حتى سبتمبر
طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية

طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية
الطفل الذي سيحرِّر فلسطين قد وُلد بالفعل!! (1-2)

الطفل الذي سيحرِّر فلسطين قد وُلد بالفعل!! (1-2)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
العثور على سيارة مطلوبة منذ 11 عاما في زاوية الدهماني
العثور على سيارة مطلوبة منذ 11 عاما في زاوية الدهماني
وزير بحكومة حماد: التحقيقات مستمرة في إهمال صيانة سدي درنة
وزير بحكومة حماد: التحقيقات مستمرة في إهمال صيانة سدي درنة
فرنسا تأخذ مسافة إلى الأمام في «رقعة الشطرنج الليبية»
فرنسا تأخذ مسافة إلى الأمام في «رقعة الشطرنج الليبية»
عاملون في مؤسسة النفط يعتصمون في طرابلس للمطالبة بالتدريب (فيديو)
عاملون في مؤسسة النفط يعتصمون في طرابلس للمطالبة بالتدريب (فيديو)
المريمي لـ«بوابة الوسط»: لقاء عقيلة وتكالة «أمر طبيعي» لاختيار رئيس حكومة موحدة
المريمي لـ«بوابة الوسط»: لقاء عقيلة وتكالة «أمر طبيعي» لاختيار ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
المزيد
بالصور.. انتهاء المرحلة الثالثة من إزالة المخالفات بطريق «20 رمضان»
بالصور.. انتهاء المرحلة الثالثة من إزالة المخالفات بطريق «20......
انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية
انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني مقابل الدينار الليبي في ......
حفتر يؤكد أهمية المكونات الاجتماعية ويشيد بدور قبائل أولاد سليمان في «إعادة الاستقرار»
حفتر يؤكد أهمية المكونات الاجتماعية ويشيد بدور قبائل أولاد ......
المريمي لـ«بوابة الوسط»: لقاء عقيلة وتكالة «أمر طبيعي» لاختيار رئيس حكومة موحدة
المريمي لـ«بوابة الوسط»: لقاء عقيلة وتكالة «أمر طبيعي» ......
عاملون في مؤسسة النفط يعتصمون في طرابلس للمطالبة بالتدريب (فيديو)
عاملون في مؤسسة النفط يعتصمون في طرابلس للمطالبة بالتدريب ......
المزيد