حفتر يؤكد أهمية المكونات الاجتماعية ويشيد بدور قبائل أولاد سليمان في «إعادة الاستقرار»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد قائد قوات «القيادة العامة»، المشير خليفة حفتر أهمية المكونات الاجتماعية في ليبيا، مشيدا بـ «دور أبناء قبائل أولاد سليمان وباقي القبائل بالمنطقة الجنوبية في إعادة الاستقرار، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية بين الليبيين».

جاء ذلك خلال لقاء حفتر مع «المنسق الاجتماعي للقيادة العامة لقبيلة أولاد سليمان» الشيخ زيدان الزادمة، اليوم الأحد، بمكتبه في الرجمة.

وقبيلة أولاد سليمان من كبرى قبائل الجنوب الليبي، كما تتواجد في مدن ومواقع أخرى.

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لقاء مع عمدة قبيلة البراغثة

وفي 14 أكتوبر الماضي، التقى حفتر عمدة قبيلة البراغثة عبدالسلام عبدالعاطي، بعد يوم من إعلان المدعي العام العسكري تعرض وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة، العميد المهدي البرغثي، لـ«إصابات بليغة وخطيرة» خلال مواجهات مع قوات أمنية رفض تسليم نفسه لها.

حضر اللقاء عدد من مشايخ وأعيان قبيلة البراغثة ورئيس الأركان العامة والمدعي العام العسكري ووكيل وزارة الداخلية.