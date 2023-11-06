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حكومة الدبيبة: إكمال تنفيذ 125 مدرسة وتسليم 45 أخرى قبل نهاية العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 نوفمبر 2023, 11:46 مساء
حكومة الدبيبة: إكمال تنفيذ 125 مدرسة وتسليم 45 أخرى قبل نهاية العام الجاري
مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيته، الإثنين 6 نوفمبر 2023 (منصة حكومتنا)
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قال مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إبراهيم تاكيته إن الجهاز أكمل تنفيذ 125 مدرسة، وسيسلم 45 أخرى قبل نهاية العام الجاري، ضمن 393 مدرسة توقف تنفيذها منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى البدء بتنفيذ 500 مدرسة جديدة، ضمن خطة الحكومة لبناء المدارس النموذجية.

وأكد تاكيته، في بث مباشر عبر منصة «حكومتنا»، استمرار عمل الجهاز في تنفيذ المشاريع التنموية بقطاعات التعليم والصحة والرياضة ومختلف المباني الإدارية والمؤسسات الحكومية، ضمن خطة الحكومة لعودة الحياة في مختلف القطاعات.

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تاكيته: العمل على تنفيذ 22 مركزًا صحيًا
وأفاد بأن الجهاز قام بصيانة وتطوير المستشفيات العامة، وتنفيذ 34 مشروعًا للمستشفيات بين إنشاء وصيانة كاملة وجزئية، و18 عيادة مجمعة، مع استمرار العمل لتنفيذ 22 مركزًا صحيًا.

وأضاف تاكيته أن «العمل على المستشفيات المركزية والعيادات المجمعة والمراكز الصحية، يتوزع بشكل أفقي على كامل ربوع الوطن»، من خلال إنشاء عيادة مجمعة أو مركز صحي في كل منطقة لا تحتوي على مستشفى مركزي قريب منها.

تاكيته: انتهاء صيانة ملعب طرابلس الدولي في يناير 2024
كما قدّم تاكيته موقفا عاما عن تأخر إنجاز أعمال صيانة ملعب طرابلس الدولي، مؤكدا أن إنجازه سينتهي في يناير عام 2024، ليستضيف أولى مبارياته للدوري الليبي الممتاز مع ملعب النهر الصناعي الذي أُنجز مؤخرا.

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