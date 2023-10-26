حكومة الوحدة: انطلاق مشروع بناء 500 مدرسة قبل نهاية 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» انطلاق مشروع تنفيذ 500 مدرسة قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى إزالة الكثير من المعوقات أمام مشروع الطريق الدائري الثالث.

جاء ذلك في اجتماع أمس الأربعاء لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة مع مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وقدم تاكيتة موقفا عاما لمشروع المدارس والزيارات الميدانية للمواقع المقرر البناء فيها، والتأكد من جاهزيتها وتحديد المواصفات الفنية والمقايسات اللازمة وإصدار الموافقات الرقابية.

مشروع الطريق الدائري والطريق الساحلي

وعرض عجاج سير العمل في مشروع الطريق الدائري الثالث، لافتا إلى معالجة معظم المشكلات التي تواجه تنفيذه، خصوصا بعد زيارة الدبيبة للموقع واجتماعه بشركتي الكهرباء والمياه والصرف الصحي، منوها بإمكانية استكمال تجهيز المشروع خلال 14 شهرا.

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كما تحدث العبش عن تطورات أعمال صيانة وتطوير الطريق الساحلي الممتد من تاورغاء حتى رأس اجدير الذي قسم إلى قطاعات للإسراع بإنجازه، مؤكدا سير الأعمال بشكل تصاعدي وفق الجدول الزمني المحدد، خاصة عقب معالجة العوائق والصعوبات التي واجهت تسلم الشركات المنفذة للموقع.

وأكد الدبيبة ضرورة العمل في كافة المشروعات الجارية واستكمالها وفق الجداول الزمنية المحددة، مشددا على ضرورة انطلاق مشروع المدارس الجديدة لتلبية الحاجة المتزايدة للمدارس والقضاء على مدارس الصفيح التي يزيد عمرها على 30 عاما.