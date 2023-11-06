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سجن مسؤولين بمصرف الجمهورية في تاجوراء بتهمة الاختلاس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 نوفمبر 2023, 10:22 مساء
سجن مسؤولين بمصرف الجمهورية في تاجوراء بتهمة الاختلاس
شعار مكتب النائب العام. (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
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أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بسجن مسؤولين في مصرف الجمهورية – فرع بالأشهر في تاجوراء، بمدد تتراوح من سنة إلى 30 شهرًا، بتهمة اختلاس أكثر من 1.8 مليون دينار من حساب أحد زبائن المصرف، بحسب بيان للنيابة العامة اليوم الإثنين.

وأفاد مكتب النائب العام، عبر صفحته على فيسبوك، بإحالة ملف استيلاء موظفة في المصرف على مليون و820 ألفا و168 دينارًا، من حساب مصرفي لأحد زبائن المصرف، من خلال تمويه مصدر المال المستولى عليه، إضافة إلى إهمال أربعة من موظفِي المصرف واجبهم الوظيفي، بتخلِّيهم - لصالح الموظفة - عن البيانات المخصَّصة لعملهم على منظومة المصرف، وتركهم واجب التبليغ عن الواقعة المجرَّمة عقب علمهم بارتكابها.

- حبس 3 موظفين في فرع مصرف الجمهورية بالظهرة بتهمة اختلاس 375 ألف دينار

وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات التحقيق، قضت في آخر جلساتها بإدانة موظفة المصرف؛ بالحبس ثلاثين شهرًا، وغرَّمتها 3 ملايين و640 ألفاً و336 ديناراً، إضافةً إلى إلزامها بردّ مليون و820 ألفا و168 دينارًا، بحسب بيان النيابة العامة.

كما أدانت المحكمة بقية المسؤولين بالحبس لمدة سنة واحدة، وأمرت بوقف نفاذ العقوبة بالنسبة لمَحْكُومَيْن اثنين.

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