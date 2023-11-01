حكومة الدبيبة تبحث تفعيل التأشيرات الإلكترونية للأجانب

القاهرة - بوابة الوسط

عقد مسؤولون بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» اجتماعا موسعا، اليوم الأربعاء، لاستعراض المنظومة الإلكترونية لتأشيرات الأجانب.

وجرى خلال الاجتماع تحديد الأدوار المناطة بكل الجهات التي يستطيع الأجانب من خلالها الحصول على تأشيراتهم إلكترونيا، على أن تكون المعاملة بالمثل للدولة، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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حضر الاجتماع، الذي عُقد في ديوان مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، ونائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان وزارة الخارجية، واللجان الفنية المكلفة بإعداد المنظومة الإلكترونية.

وأفاد البيان بأن هذه الاجتماعات تهدف لمعالجة ملف منح التأشيرات، ووضع آلية عملية تسهم في زيادة الوافدين إلى ليبيا.

جانب من اجتماع بمقر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأربعاء 1 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)