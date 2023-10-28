«الأرصاد»: سماء صافية ورؤية جيدة على طول الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سماء صافية مع ظهور بعض السحب على طول الساحل الليبي اليوم.

وقال المركز في نشرته للصيد البحري اليوم السبت 28 أكتوبر 2023، إن ارتفاع الموج سيتراوح اليوم بين 0.25 و0.75 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب مساء هذا اليوم.

الرياح شمالية شرقية سرعتها تتراوح بين (05-15) عقدة.

ارتفاع الموج (0.25-0.50) متر.

البحر هادئ الموج.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (24-26) درجة مئوية.

الرؤية جيدة.