«الأرصاد»: سماء صافية ورؤية جيدة على طول الساحل الليبي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سماء صافية مع ظهور بعض السحب على طول الساحل الليبي اليوم.
وقال المركز في نشرته للصيد البحري اليوم السبت 28 أكتوبر 2023، إن ارتفاع الموج سيتراوح اليوم بين 0.25 و0.75 متر.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب مساء هذا اليوم.
الرياح شمالية شرقية سرعتها تتراوح بين (05-15) عقدة.
ارتفاع الموج (0.25-0.50) متر.
البحر هادئ الموج.
درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (24-26) درجة مئوية.
الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء قليلة السحب تتكاثر مساء هذا اليوم.
الرياح شمالية شرقية على الساحل الممتد من رأس لأنوف إلى بنغازي وتكون متغيرة الاتجاه على أقصى الساحل، سرعتها تتراوح بين (05-10) عقد.
ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.
البحر هادئ إلى خفيف الموج.
درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (24-26) درجة مئوية.
الرؤيـة جيدة.
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