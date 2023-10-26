ضبط متهمين بسرقة أسلاك كهرباء في أكثر من 10 مزارع ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط وافدين تشاديين تورطا في سرقة أسلاك كهربائية بأكثر من عشر مزارع بالمدينة.

وأوقف قسم النجدة التابع لمديرية أمن سلوق - قمينس المتهمين المطلوبين لدى مركز شرطة النواقية في بنغازي، حيث حرر ضدهم أكثر من عشرة محاضر، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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وتسلم مركز النواقية المتهمين وجرى أخذ أقوالهما، واعترفا بتورطهما في الجرائم المنسوبة إليهما، ثم أُحيلا مجددا إلى مديرية أمن سلوق لاستكمال التحقيقات معهما في جرائم سرقة أخرى هناك.