اقتراب الانتهاء من إنشاء مدرسة نموذجية جديدة بمنطقة الليثي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل الأعمال للانتهاء من إنشاء مدرسة نموذجية جديدة بمنطقة الليثي في بلدية بنغازي ضمن مشاريع عودة الحياة التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

ووصلت نسبة الإنجاز في المدرسة 95%، وفق بيان للحكومة، موضحة أنها تستوعب 1440 طالبا، وتضم 24 فصلا دراسيا، ومعامل دراسية وملعبا لكرة القدم ومسرحا وساحة للطلبة ومرافق إدارية وفنية أخرى.

صيانة 75 مدرسة في المنطقة الشرقية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» التعاقد على صيانة 75 مدرسة في المنطقة الشرقية تضررت جراء العاصفة «دانيال».

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وقال مدير مصلحة المرافق التعليمية المهندس علي قويرح إن هناك جهودا لصيانة المؤسسات التعليمية المتضررة في البلديات المنكوبة البالغ عددها 117 مؤسسة ومرفقا تعليميا.