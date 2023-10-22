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المقريف يزور مدرسة ابن خلدون الليبية في باريس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 أكتوبر 2023, 11:29 صباحا
المقريف يزور مدرسة ابن خلدون الليبية في باريس
المقريف خلال زيارته إلى المدرسة الليبية في باريس. (وزارة التعليم في حكومة الدبيبة)
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زار وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف مدرسة «ابن خلدون» الليبية في العاصمة الفرنسية باريس أمس السبت، للاطلاع على سير الدراسة بها.

وقالت الوزارة إن المدرسة تضم 90 تلميذا، وذلك للاطمئنان على انتظام الدراسة بالشكل المطلوب، دون أي عراقيل.

سفير ليبيا في فرنسا يشارك المقريف الجولة التفقدية 
ورافق الوزير في جولته التفقدية سفير ليبيا لدى فرنسا اخالد كاجيجي، ومندوب ليبيا لدى منظمة التربية والعلوم والثقافة الـ«يونيسكو» صالح العقاب، والملحق الأكاديمي بالسفارة الليبية فتحي أميمة، إضافة إلى مديرة المدرسة.

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وتأسست مدرسة «ابن خلدون» الليبية في باريس في سبعينيات القرن الماضي، ولها عدة فروع في عدة مدن فرنسية، وتعتبر من أهم وأعرق المدارس الليبية بالخارج، حسب الوزارة.

المقريف خلال زيارته إلى المدرسة الليبية في باريس. (وزارة التعليم في حكومة الدبيبة)
المقريف خلال زيارته إلى المدرسة الليبية في باريس. (وزارة التعليم في حكومة الدبيبة)
المقريف خلال زيارته إلى المدرسة الليبية في باريس. (وزارة التعليم في حكومة الدبيبة)
المقريف خلال زيارته إلى المدرسة الليبية في باريس. (وزارة التعليم في حكومة الدبيبة)
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