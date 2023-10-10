حكومة الدبيبة: التعاقد على صيانة 75 مدرسة متضررة جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» التعاقد على صيانة 75 مدرسة في المنطقة الشرقية تضررت جراء العاصفة «دانيال».

جاء ذلك على لسان مدير مصلحة المرافق التعليمية المهندس علي قويرح، الذي تحدث عن جهود صيانة المؤسسات التعليمية المتضررة في البلديات المنكوبة، البالغ عددها 117 مؤسسة ومرفقا تعليميا، حسب مقطع فيديو شاركته الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

العمل على صيانة 42 مدرسة أخرى

وأشار قويرح إلى أن الوزارة تعمل حاليا على التعاقد مع شركات على صيانة باقي المدارس الـ42.

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وأكد أن الصيانة في الكثير من المدارس المتضررة لا تعيق الدراسة لأنها «أعمال خفيفة»، لكن هناك مدارس مدمرة بشكل كبير، ويحتاج طلابها إلى فصول متنقلة، وجرى حصر تلك الاحتياجات وأحيلت إلى الوزير موسى المقريف.