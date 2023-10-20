تسليم مركز رعاية صحية ومدرسة في تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط

تسلم المجلس المحلي تاورغاء، الجمعة، مركزًا للرعاية الصحية ومدرسة تعليم أساسي ضمن مشاريع خطة «عودة الحياة» الحكومية.

وحضر مراسم التسليم رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك وأعضاء المجلس ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية فرع المنطقة الوسطى مراجع شر الطريق، وفق بيان مقتضب صادر عن المجلس.

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وأثنى الشكشاك في كلمته على تسليم «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» مدرسة قرطبة للتعليم الأساسي ومركز الرعاية الصحية بتاورغاء القديمة لما لها من تأثير على تعزيز عودة الأهالي النازحين ودعم الاستقرار بالمدينة.

وأطلق رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، في أغسطس 2021، خطة «عودة الحياة» لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا، وفي مايو الماضي أعلن تنفيذ 1345 مشروعًا ضمن الخطة، تضمنت إنشاء وصيانة الطرق، وإطلاق مشروع الطريق الساحلي السريع الذي يمتد من امساعد إلى رأس اجدير.

وتشمل خطة «عودة الحياة» للقطاع المدرسي في المرحلتين الأولى والثانية استكمال ما يزيد على 450 مدرسة جديدة مزودة بأحدث وسائل التعليم، حسب منصة «حكومتنا» الرسمية.

مدرسة قرطبة للتعليم الأساسي في تاورغاء، 20 أكتوبر 2023. (المجلس المحلي تاورغاء)

مراسم تسليم مدرسة ومركز رعاية صحية في تاورغاء، 20 أكتوبر 2023. (المجلس المحلي تاورغاء)