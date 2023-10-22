تخريج أول دفعة من منتسبي أمن السواحل في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

شارك وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة في حفل تخريج أول دفعة لمنتسبي أمن السواحل في سرت.

حضر الحفل الذي أقيم بميناء سرت البحري التجاري، أمس السبت، كل من عميد بلدية سرت مختار المعداني، ورئيس فرع حرس أمن السواحل بسرت الذي قال لـ«بوابة الوسط» إن هذه الدفعة شارك فيها 100متدرب من سرت وضواحيها واستمرت ثلاثة أشهر.

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كما شارك في الاحتفالية رئيس المجلس الاجتماعي سرت مفتاح مرزوق، ومديرون بوزارة الداخلية، ومدير معهد سرت لتدريب الشرطة ومدير أمن السواحل.

من حفل تخريج الدفعة الأولى من من منتسبي أمن السواحل في سرت. (الإنترنت)