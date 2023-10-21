اختتام دورة تدريبية لأمن السواحل الليبي في إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اختتام دورة تدريبية لعدد من منتسبي أمن السواحل في إيطاليا.

وقالت الوزارة إن موظفين بالإدارة العامة لأمن السواحل تلقوا دورة في مجال الاتصالات والرادار والملاحة البحرية بإيطاليا، وذلك ضمن اتفاقات موقعة بين البلدين هدفها رفع كفاءة الكوادر الأمنية الليبية.

وأواخر يناير الماضي وقعت الحكومة الإيطالية اتفاقًا مع حكومة الوحدة الوطنية أواخر الشهر الماضي لدعم حرس السواحل الليبي بـ5 زوارق بحرية ضمن مشروع «سيبميل» الأوروبي.

اتفاق أوروبي ليبي لتأمين السواحل

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار أوليفر فارهيلي إن مشروع الاتحاد الأوروبي في ليبيا البالغ تكلفته 57 مليون يورو «سيساهم في تفكيك الاتجار بالشبكات الإجرامية وسيساعد في إنقاذ الأرواح وإنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان».

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وينص المشروع على تسليم زوارق الدورية وتمويل تكاليف الصيانة والتخزين ودعم تدريب خفر السواحل الليبي والمعدات وتنفيذ مركز تنسيق الإنقاذ البحري.