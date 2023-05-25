تدريب 10 عناصر من أطقم إدارة أمن السواحل على الانقاذ في مالطا

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت في العاصمة المالطية فاليتا، فعاليات الدورة التدريبية التنشيطية لمسؤولي الزوارق البحرية، وغرفة العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل الليبي، والتي تستهدف 10 عناصر من أطقم الإدارة.

وتهدف الدورة التدريبية التي تستمر لمدة أسبوع، إلى رفع وتطوير قدرات منتسبي أطقم الزوارق البحرية وغرفة العمليات البحرية المشتركة في العديد من المجالات البحرية، بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

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تمارين بحرية مشتركة بين ليبيا ومالطا في يوليو

وأوضحت منصة «حكومتنا» أن هذا التعاون الليبي المالطي في مجال إدارة العمليات البحرية، يأتي تمهيدًا لتنفيذ التمارين البحرية المشتركة المتفق عليها بين وزارة الداخلية الليبية ونظيرتها المالطية «دولفين1» خلال شهر يوليو المقبل.

وقالت منصة «حكومتنا» إن الفريق المشارك في التدريب يضمّ 10 من الأطقم التابعة لإدارة أمن السواحل، بمشاركة زورقين بحريين، مبينة أنه يشمل التدرب على الإنقاذ والبحث بالطيران العمودي، ومكافحة الثلوث والحرائق، واقتحام السفن ومكافحة الجريمة المنظمة.