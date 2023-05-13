بمشاركة ضباط ليبيين.. دورة تدريبية في مالطة في مجال فحص الوثائق

القاهرة - بوابة الوسط

شارك ضباط وضباط صف تابعين لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في دورة تدريبية في مجال تزييف وتزوير وفحص الوثائق.

وعقدت الدورة في مالطا، بالتنسيق بين مكتب الاتصال والتعاون الدولي ومعهد التدريب لتعزيز شراكات الهجرة في البحر المتوسط «MCP Med TI»، وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة الداخلية.

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وأشار البيان إلى أن المشاركة الليبية في الدورة تهدف إلى رفع كفاءة وتعزيز قدرات أعضاء وزارة الداخلية.

وفي مارس الماضي، اقترح وزير الشؤون الداخلية المالطي بايرون كاميليري منع انطلاق المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا، كطريقة لوقف الوفيات في حوادث غرق قوارب الهجرة في البحر المتوسط.

دورة تدريبية في مالطا بمشاركة ضباط ليبيين، 13 مايو 2023. (وزارة الداخلية)