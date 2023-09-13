«أمن السواحل» تشارك بزورق في أعمال البحث بساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل إرسال زورق من ميناء طرابلس إلى ساحل مدينة درنة؛ للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ هناك.

ووصل الزورق «وادي غان» ميناء بنغازي، للتزود بالوقود قبل أن يتوجه إلى ساحل درنة، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

مواطنون: السيول ألقت جثثًا في البحر

والإثنين الماضي، أطلق مواطنون من درنة استغاثات للتدخل العاجل، مشيرين إلى «عشرات المفقودين والوفيات بالمدينة، بينهم جثث ألقتها السيول في البحر» جراء العاصفة «دانيال» التي ضربت المدينة.

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وأسفرت الفيضانات التي اجتاحت المدينة عن مقتل أكثر من 2300 شخص، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، أمس الثلاثاء.

وأوضح الناطق باسم الجهاز، الذي ينتشر فريق تابع له في درنة منذ الإثنين، أن الفيضانات خلّفت «أكثر من 2300 قتيل ونحو 7000 جريح، في حين هناك أكثر من 5000 آخرين في عداد المفقودين».