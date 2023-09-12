شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. ياسمين الزاهرة برائحة الموت!

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل قناة الوسط (Wtv)، اليوم الثلاثاء، تغطيتها الخاصة لتداعيات العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا وخلَّفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات بمناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر وخاصة مدينة درنة التي أغرقتها السيول وتسببت في مقتل وإصابة وفقدان المئات من المواطنين.

ولا تزال أعمال البحث والإنقاذ في المدينة متعثرة في ظل استمرار انقطاع الاتصالات والطرق المؤدية إليها جراء السيول الغزيرة، بالتزامن مع وصول أولى دفعات الدعم الخارجي التي حطت في بنغازي قادمة من مصر وتركيا.

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ويستمر وصول قوافل الإغاثة المقدمة من الليبيين في مناطق غرب وجنوب ليبيا لليوم الثاني لتقديم الدعم الطبي والمساندة إلى أهالي وسكان مدينة درنة والمناطق المنكوبة جراء العاصفة المتوسطية «دانيال»، فيما لا تزال عمليات إحصاء الخسائر في مراحلها الأولى من قبل الجهات المختصة التي تحاول الوصول إلى وسط المدنية الذي أغرقته المياه.