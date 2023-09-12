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عياد يتوقع عودة شبكة الاتصالات بشكل كامل في درنة غدًا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 09:23 مساء
عياد يتوقع عودة شبكة الاتصالات بشكل كامل في درنة غدًا
جانب من مؤتمر صحفي للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة في طرابلس، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
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قال رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة، محمد عياد، إن الفرق المتخصصة بدأت صباح اليوم الثلاثاء دخول درنة، متوقعًا عودة تغطية شركة ليبيانا للعمل بشكل كامل في المدينة غدًا الأربعاء.

وأضاف عياد، في مؤتمر صحفي للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة في طرابلس، أن 500 محطة خرجت عن الخدمة، تمكنت الشركة من استرجاع خدمات 350 محطة منها.

فتح جميع الاتصالات والإنترنت في ليبيا مجانًا
وأكد أيضًا فتح جميع الاتصالات والإنترنت في ليبيا مجانًا لاطمئنان الأسر على ذويهم، والتواصل مع فرق العمل والطوارئ في كل ليبيا لدعم جهود البحث والإنقاذ في درنة.

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- عودة الاتصالات إلى مناطق في درنة

استخدام بدائل تسمح باستئناف عمل شبكات الاتصال
وأوضح أن لجنة طوارئ دائمة تعمل في قطاع الاتصالات بدأت في تحديد الأضرار وتغيير المسارات المتضررة جراء السيول، عبر بدائل تسمح باستئناف عمل شبكات الاتصال في المناطق المتضررة في طبرق والبيضاء ودرنة والمرج وبنغازي والأبيار.
وقال إن فرق الاتصالات تمكنت من دخول درنة صباح اليوم، واستخدمت مولدات لتشغيل محطات الكهرباء، وتمكنت من إعادة المقسم الرئاسي للعمل، وتشغيل 15 محطة في درنة لشركة ليبيا.

وتابع: «زودنا خدمات الاتصال بالأقمار الصناعية في درنة عبر خدمات الثريا والعديد من خدمات الاتصالات الأخرى»، لافتًا إلى أن الكابل البحري في درنة تضرر، واستطاعت الشركة تغيير المسار من بنغازي.

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