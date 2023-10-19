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الجزائر وليبيا تعدان مذكرة تفاهم في مجال التدريب المهني

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 19 أكتوبر 2023, 02:29 مساء
الجزائر وليبيا تعدان مذكرة تفاهم في مجال التدريب المهني
وكيل وزارة التعليم التقني بـ«حكومة الوحدة» ووزير التكوين الجزائري، 19 أكتوبر 2023. (وزارة التكوين الجزائرية)
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قال وكيل وزارة التعليم التقني والفني بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» الفرجاني علي أحمد إن زيارة العمل إلى الجزائر تندرج في إطار إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال التدريب المهني والتعليم الفني.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التكوين والتعليم المهنيين الجزائري ياسين مرابي للفرجاني. وأكد مرابي في بيان لوزارته، اليوم الخميس، أن هذا اللقاء يهدف إلى «تحديد الإطار العام لتعزيز التعاون وتطويره بين البلدين في مجال التكوين المهني والتعليم الفني والاستفادة من الخبرات والتجارب في هذا المجال».

وأضاف الوزير الجزائري أن هذا التعاون يشمل عدة محاور لا سيما تنظيم دورات تدريبية مشتركة وتبادل منح التدريب وإبرام اتفاقات توأمة بين المؤسسات في المجال نفسه، إضافة إلى عديد المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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وزار وزير التكوين الجزائري ووكيل وزارة التعليم التقني والفني الليبي معرض نُظم بالمناسبة للاطلاع على مختلف تخصصات وبرنامج الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته.

وفود من «حكومة الوحدة» في الجزائر
وزارت هذا الأسبوع عدة وفود ليبية من «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» الجزائر، حيث أجرى رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية، اللواء يوسف مراد، جولة إلى مديرية شرطة الحدود ومطار «هواري بومدين» الدولي والمصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وفي إطار زيارة العمل التي أجراها وزير الداخلية عماد الطرابلسي يومي الإثنين والثلاثاء، أجرى أعضاء من الوفد المرافق له زيارة لمركز قيادة العمليات بالمديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية حيث اطلعوا على كيفيات سير عمليات تسيير الكوارث.

وبحث الطرابلسي مع رئيس الحكومة الجزائري أيمن بن عبدالرحمان ووزير الداخلية إبراهيم مراد تعزيز التعاون الأمني بين البلدين وتطوير آليات العمل المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المخدرات، إضافة إلى تعزيز أمن الحدود.

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