وزير خارجية الجزائر يناقش مع الباعور مستجدات الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، الطاهر الباعور، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدول أفريقيا ودول شمال أوروبا الذي تستضيفه الجزائر.

وأفاد بيان للخارجية الجزائرية بأن محادثات عطاف والباعور تركزت حول علاقات التعاون التي تربط البلدين والشعبين، إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

ونقل البيان عن الباعور تعبيره عن تقدير حكومة الوحدة الوطنية و«تثمينها نظير التضامن الذي لقيته من الجزائر خلال الفيضانات التي ألمّت أخيرًا بمناطق شرق ليبيا»، مشيدًا أيضًا «بوقوف الجزائر الدائم إلى جانب الشعب الليبي ودعمها للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة لحل الأزمة في البلاد».

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ويشارك الباعور ممثلاً عن ليبيا في أعمال الدورة العشرين لاجتماع وزراء الخارجية لدول أفريقيا - شمال أوروبا، المنعقدة في الجزائر خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر 2023.

وأمس الإثنين، زار وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي الجزائر، واجتمع مع نظيره الجزائري إبراهيم مراد، ورئيس الحكومة أيمن بن عبدالرحمان، لبحث سبل تعميق التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بما في ذلك التنسيق الأمني لمواجهة التحديات التي تعرفها المنطقة.

وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يستقبل المكلف بتسيير وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 (وزارة الخارجية الجزائرية)