رئيس الحكومة الجزائري يستقبل الطرابلسي.. واتفاق في الأفق لمحاربة المخدرات

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

استعرض رئيس الحكومة الجزائري أيمن بن عبد الرحمان مع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عماد الطرابلسي سبل تعميق التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بما في ذلك التنسيق الأمني لمواجهة التحديات التي تعرفها المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال أيمن بن عبد الرحمان بقصر الحكومة، اليوم الاثنين، الطرابلسي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر لمدة يومين.

وأوضح بيان للحكومة الجزائرية، أن اللقاء كان «فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية واستعراض سبل تعميق التعاون بين البلدين في شتى المجالات».

مراد: سيجرى تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر وليبيا في مجال مكافحة المخدرات

وكشف وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد أنه سيجرى تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر وليبيا في مجال مكافحة المخدرات، وذلك لمواجهة ما يتعرض له البلدان من بعض الأطراف التي تحاول إغراقهما بالمخدرات والمهلوسات.

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وقال مراد، في تصريح للصحافة عقب استقباله عماد الطرابلسي، إنه تباحث مع ضيفه «عديد القضايا المشتركة بين البلدين، وحان الوقت لنكون عمليين ونعمل على تحيين الاتفاقيات نظراً لتطور الأوضاع ومواجهة ما يتعرض له البلدان من بعض الأطراف بالمهلوسات والمخدرات التي ربما تقف ورائها قوى تسعى للإضرار بالبلدين الشقيقين».

وأشار مراد إلى أن «الجزائر وليبيا من حقهما الدفاع عن بلديهما بإستراتيجية مشتركة موجهة من قيادة البلدين»، مجدداً التأكيد أن "أمن ليبيا من أمن الجزائر، وكل ما يضر ليبيا يضر الجزائر، وهو ما يؤكده رئيس الجمهورية».

الطرابلسي: اتفاق على وضع خطة أمنية مشتركة

من جهته، جدد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تأكيد تقدير بلاده لهبّة الجزائر، بقيادة ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي خلال الفيضانات الأخيرة التي مست مدينة درنة وما جاورها، وهو أمر «ليس بغريب عن الجزائر التي لها تاريخ وحاضر مشرف»، على حد تعبير الطرابلسي.

وأوضح أنه سبق له أن التقى وزير الداخلية الجزائري في عدة مناسبات لاسيما خلال اجتماع وزراء الداخلية العرب، وجرى «الاتفاق على عقد اجتماعات ثنائية لرفع العراقيل التي تواجه التعاون بين البلدين في مجال مكافحة مختلف أنواع الجرائم»، مضيفًا أن الطرفين اتفقا على وضع خطة أمنية مشتركة بالاعتماد على خبرتهما في هذا المجال.

وأبرز مراد والطرابلسي إرادة الجزائر وليبيا لتعزيز التعاون لاسيما مكافحة جرائم المخدرات والهجرة غير الشرعية.

يذكر أن مراد والطرابلسي زار مركز القيادة والسيطرة التابع لأمن ولاية الجزائر، حيث جرى تقديم شروح بخصوص إدراج الوسائل التكنولوجية الحديثة والأنظمة الذكية في ضمان أمن الأشخاص والممتلكات.