«الصحة» تعتزم تشغيل مركز الأشعة العلاجية للأورام بمستشفى طرابلس المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأربعاء، الاتفاق هيئة الأورام وإدارة العلاج بالخارج على توقيع عقد مع شركة لتشغيل مركز الأشعة العلاجية للأورام بمستشفى طـرابلس المركزي، لرفع المعاناة على المواطن الذي يتلقى العلاج بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح مع اللجنة المركزي العليا لمتابعة المرافق الصحية العامة والخاصة، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج.

معالجة الارتفاع الملحوظ في التسعيرة بالمصحات الخاصة

وناقش الاجتماع آلية عمل اللجنة والنتائج التي حصلت من خلال الجولات التفتيشية الميدانية عن طريق اللجان الفرعية، حيث جرى تفويض اللجنة المركزية، لمعالجة الارتفاع الملحوظ في التسعيرة بالمصحات الخاصة ومتابعتها، وذلك بالتنسيق بين مسؤولي وزارة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك».

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وتطرق الاجتماع إلى ملف التأمين الصحي، حيث جرى التأكيد على أن التأمين الصحي هو الحل الأنسب لتطوير قطاع الصحة في ليبيا، وضرورة تعميمه على كافة المواطنين.

حضر الاجتماع رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ونائب رئيس جهاز المخابرات العامة، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ورئيس جهاز أمن المرافق والمنشآت، ومدير إدارة إنفاذ القانون، ومدير مكتب شؤون الجهاز بجهاز دعم الاستقرار، ومندوب عن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورئيس نقابة أطباء ليبيا، ومدير إدارة التمريض بوزارة الصحة.

جانب من اجتماع اللجنة المركزية لمتابعة المرافق الصحية العامة والخاصة بحضور وزيري الصحة والاقتصاد، الأربعاء 18 أكتوبر 2023 (وزارة الصحة)