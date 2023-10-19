  • Alwasat News
Atwasat

«الصحة» تعتزم تشغيل مركز الأشعة العلاجية للأورام بمستشفى طرابلس المركزي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 12:58 صباحا
«الصحة» تعتزم تشغيل مركز الأشعة العلاجية للأورام بمستشفى طرابلس المركزي
جانب من اجتماع اللجنة المركزية لمتابعة المرافق الصحية العامة والخاصة بحضور وزيري الصحة والاقتصاد، الأربعاء 18 أكتوبر 2023 (وزارة الصحة)
alwasat radio

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأربعاء، الاتفاق هيئة الأورام وإدارة العلاج بالخارج على توقيع عقد مع شركة لتشغيل مركز الأشعة العلاجية للأورام بمستشفى طـرابلس المركزي، لرفع المعاناة على المواطن الذي يتلقى العلاج بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح مع اللجنة المركزي العليا لمتابعة المرافق الصحية العامة والخاصة، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج.

معالجة الارتفاع الملحوظ في التسعيرة بالمصحات الخاصة
وناقش الاجتماع آلية عمل اللجنة والنتائج التي حصلت من خلال الجولات التفتيشية الميدانية عن طريق اللجان الفرعية، حيث جرى تفويض اللجنة المركزية، لمعالجة الارتفاع الملحوظ في التسعيرة بالمصحات الخاصة ومتابعتها، وذلك بالتنسيق بين مسؤولي وزارة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك».

- أبوجناح يطالب المختصين بتقديم مقترح لإنشاء وحدة زراعة النخاع بمستشفى طرابلس الجامعي

وتطرق الاجتماع إلى ملف التأمين الصحي، حيث جرى التأكيد على أن التأمين الصحي هو الحل الأنسب لتطوير قطاع الصحة في ليبيا، وضرورة تعميمه على كافة المواطنين.

حضر الاجتماع رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ونائب رئيس جهاز المخابرات العامة، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ورئيس جهاز أمن المرافق والمنشآت، ومدير إدارة إنفاذ القانون، ومدير مكتب شؤون الجهاز بجهاز دعم الاستقرار، ومندوب عن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورئيس نقابة أطباء ليبيا، ومدير إدارة التمريض بوزارة الصحة.

جانب من اجتماع اللجنة المركزية لمتابعة المرافق الصحية العامة والخاصة بحضور وزيري الصحة والاقتصاد، الأربعاء 18 أكتوبر 2023 (وزارة الصحة)
جانب من اجتماع اللجنة المركزية لمتابعة المرافق الصحية العامة والخاصة بحضور وزيري الصحة والاقتصاد، الأربعاء 18 أكتوبر 2023 (وزارة الصحة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد تصريح السيسي.. آلاف المصريين يتظاهرون تضامنًا مع غزة

بعد تصريح السيسي.. آلاف المصريين يتظاهرون تضامنًا مع غزة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل يجري إصلاح الأندية حتى يتغير واقعها؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل يجري إصلاح الأندية حتى يتغير واقعها؟
الحشرات تصمد حتى الخريف بفعل الاحترار المناخي

الحشرات تصمد حتى الخريف بفعل الاحترار المناخي
مبيعات الهواتف الذكية تواصل انخفاضها عالمياً

مبيعات الهواتف الذكية تواصل انخفاضها عالمياً
كاريكاتير حليم - مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة

كاريكاتير حليم - مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة
«فوكسكون» و«نفيديا» تعتزمان إنشاء مصانع للذكاء الصناعي

«فوكسكون» و«نفيديا» تعتزمان إنشاء مصانع للذكاء الصناعي
السيسي: ما يحدث في غزة محاولة مرفوضة لدفع الفلسطينيين للهجرة إلى مصر

السيسي: ما يحدث في غزة محاولة مرفوضة لدفع الفلسطينيين للهجرة إلى مصر
بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. الأزهر الشريف يوجه نداء إلى الأمة العربية والإسلامية

بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. الأزهر الشريف يوجه نداء إلى الأمة العربية ...
«فرانس برس»: عشرات المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان

«فرانس برس»: عشرات المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»

شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»
اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز

اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز
غزة هيروشيما جو بايدن!

غزة هيروشيما جو بايدن!
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة
تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا

تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا
«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»

«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»
أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا

أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا
نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)

نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)
كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها

كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
البنك الدولي يقدم تقييما شاملا لإعمار درنة والمناطق المنكوبة منتصف نوفمبر
البنك الدولي يقدم تقييما شاملا لإعمار درنة والمناطق المنكوبة ...
المصرف المركزي يدرس سحب إصدارات قديمة للعملة وفئة الـ50 دينارا
المصرف المركزي يدرس سحب إصدارات قديمة للعملة وفئة الـ50 دينارا
مصلحة الجمارك: الاتفاق على آلية لتفعيل الاتفاقية الجمركية مع تركيا
مصلحة الجمارك: الاتفاق على آلية لتفعيل الاتفاقية الجمركية مع ...
تكليف قسم المرور والتراخيص في بنغازي بالعمل خلال الفترة المسائية
تكليف قسم المرور والتراخيص في بنغازي بالعمل خلال الفترة المسائية
لماذا ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية؟.. خبراء يجيبون
لماذا ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية؟.. خبراء يجيبون
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
المزيد
«الصحة» تعتزم تشغيل مركز الأشعة العلاجية للأورام بمستشفى طرابلس المركزي
«الصحة» تعتزم تشغيل مركز الأشعة العلاجية للأورام بمستشفى ......
مجلس الدولة: أعيان الطوارق قدموا لتكالة أسباب اعتراضهم على القوانين الانتخابية
مجلس الدولة: أعيان الطوارق قدموا لتكالة أسباب اعتراضهم على ......
ممثلون عن «الرئاسي» يجتمعون مع مستشاري خمس سفارات غربية
ممثلون عن «الرئاسي» يجتمعون مع مستشاري خمس سفارات غربية...
لماذا ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية؟.. خبراء يجيبون
لماذا ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية؟.. خبراء يجيبون...
تكليف قسم المرور والتراخيص في بنغازي بالعمل خلال الفترة المسائية
تكليف قسم المرور والتراخيص في بنغازي بالعمل خلال الفترة ......
المزيد