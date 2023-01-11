أبوجناح يطالب المختصين بتقديم مقترح لإنشاء وحدة زراعة النخاع بمستشفى طرابلس الجامعي

القاهرة - بوابة الوسط

طالب نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، المختصين بتقديم مقترح متكامل لإنشاء وحدة زراعة نخاع العظم بمستشفى طرابلس الجامعي «لاعتماده والشروع في تجهيز أول وحدة لزراعة نخاع العظم في ليبيا داخل مدينة طرابلس»، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

مطالبة أبوجناح جاءت خلال اجتماعه أمس الثلاثاء مع رئيس واستشاريي قسم علاج أطفال الأورام بالمستشفى الجامعي- طرابلس بحضور مدير إدارة الصيدلة ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، وذلك للتباحث حول إنشاء وحدة لزراعة نخاع العظم بالمستشفى.

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وأضافت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المختصين المشاركين في الاجتماع استعرضوا مع أبوجناح احتياجات التشخيص والاحتياجات التدريبية للعناصر الطبية للعمل بالوحدة المزمع إنشاؤها، إلى جانب متطلبات عمل الوحدة من التجهيزات والمختبرات والعيادات.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع تطرق لمناقشة آليات توزيع أصناف أدوية علاج الأورام للأطفال، التي دخلت مخازن جهاز الإمداد الطبي- طرابلس، بموجب الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط ومنظمة الصحة العالمية تحت إشراف وزارة الصحة.