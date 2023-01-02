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توزيع 7 شحنات أدوية على مراكز علاج الأورام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 09:26 مساء
توزيع 7 شحنات أدوية على مراكز علاج الأورام
شحنات أدوية علاج الأورام بمركز الإمداد الطبي. (وزارة الصحة في حكومة الدبيبة)
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بدأ جهاز الإمداد الطبي اليوم الإثنين، توزيع سبع شحنات أدوية لعلاج مرضى الأورام على عدد من المراكز الطبية في عدد من المناطق الليبية.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن فرع الجهاز بشارع الزاوية في طرابلس شرع في تسليم الشحنات، حسب بيان لها على موقع «فيسبوك».

وأوضحت أن الشحنات التي جرى تسليمها وزعت حسب الاحتياج على مراكز الأورام في: مصراتة وصبراتة وسبها والعاصمة طرابلس، بجانب مستشفيات: الجامعي طرابلس وطرابلس المركز والأطفال في العاصمة.

توزيع الأدوية لسد الاحتياج لـ 6 أشهر
وجرى توزيع الشحنات ضمن سلسلة من عمليات التوزيع الأخرى بهدف سد الاحتياج في جميع المرافق الصحية بمختلف مدن ومناطق البلاد لستة أشهر مقبلة.

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مناقشة مشاكل معهد علاج الأورام في مصراتة
والجمعة الماضي، قال نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح إن الوزارة حريصة حل المشاكل التي تواجه المعهد القومي لعلاج الأورام في مصراتة.

وشدد أبوجناح على العمل على توفير احتياجات المهد ليتسنى له العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطن، بهدف «تعزيز برنامج توطين العلاج بالداخل»، وذلك خلال اجتماعه مع مدير المعهد محمد الفقيه وعدد من مسؤوليه.

شحنات أدوية علاج الأورام بمركز الإمداد الطبي. (وزارة الصحة في حكومة الدبيبة)
شحنات أدوية علاج الأورام بمركز الإمداد الطبي. (وزارة الصحة في حكومة الدبيبة)
شحنات أدوية علاج الأورام بمركز الإمداد الطبي. (وزارة الصحة في حكومة الدبيبة)
شحنات أدوية علاج الأورام بمركز الإمداد الطبي. (وزارة الصحة في حكومة الدبيبة)
شحنات أدوية علاج الأورام بمركز الإمداد الطبي. (وزارة الصحة في حكومة الدبيبة)
شحنات أدوية علاج الأورام بمركز الإمداد الطبي. (وزارة الصحة في حكومة الدبيبة)
شحنات أدوية علاج الأورام بمركز الإمداد الطبي. (وزارة الصحة في حكومة الدبيبة)
شحنات أدوية علاج الأورام بمركز الإمداد الطبي. (وزارة الصحة في حكومة الدبيبة)
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