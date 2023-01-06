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اتفاقية ثلاثية لتوفير أدوية لعلاج 720 طفلا مصابا بالأورام

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 يناير 2023, 03:14 مساء
اتفاقية ثلاثية لتوفير أدوية لعلاج 720 طفلا مصابا بالأورام
لقاء أبوجناح مع ممثلة منظمة الصحة في ليبيا والوفد المرافق لها، 5 يناير 2022. (وزارة الصحة)
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تابع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبوجناح، تنفيذ اتفاقية تسمح بتوفير أدوية لعلاج 720 طفلا مصابا بالأورام؛ وذلك بعد وصول 70% من الأدوية فيما تصل الشحنات الباقية بحلول شهر فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء أبوجناح مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، والفريق المرافق لها، ويتعلق الأمر باتفاقية موقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط ومنظمة الصحة العالمية، تحت إشراف وزارة الصحة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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تعاون من أجل علاج 106 حالات زراعة نخاع عظمي
وتطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون المشترك لعلاج 106 حالات تحتاج إلى زراعة نخاع العظم، وتخصيص مبالغ مالية لعلاجهم في دولتي إيطاليا واليونان.

وأبدى ممثلو منظمة الصحة رغبتهم في توحيد الجهود مع وزارة الصحة لوضع آلية لعلاج مرضى ضمور العضلات، معلنين الشروع في تشكيل فريق فني متخصص للتعامل مع الحالات ووضع آلية لعلاجها.

لقاء أبوجناح مع ممثلة منظمة الصحة في ليبيا والوفد المرافق لها، 5 يناير 2022. (وزارة الصحة)
لقاء أبوجناح مع ممثلة منظمة الصحة في ليبيا والوفد المرافق لها، 5 يناير 2022. (وزارة الصحة)
لقاء أبوجناح مع ممثلة منظمة الصحة في ليبيا والوفد المرافق لها، 5 يناير 2022. (وزارة الصحة)
لقاء أبوجناح مع ممثلة منظمة الصحة في ليبيا والوفد المرافق لها، 5 يناير 2022. (وزارة الصحة)
لقاء أبوجناح مع ممثلة منظمة الصحة في ليبيا والوفد المرافق لها، 5 يناير 2022. (وزارة الصحة)
لقاء أبوجناح مع ممثلة منظمة الصحة في ليبيا والوفد المرافق لها، 5 يناير 2022. (وزارة الصحة)
لقاء أبوجناح مع ممثلة منظمة الصحة في ليبيا والوفد المرافق لها، 5 يناير 2022. (وزارة الصحة)
لقاء أبوجناح مع ممثلة منظمة الصحة في ليبيا والوفد المرافق لها، 5 يناير 2022. (وزارة الصحة)
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