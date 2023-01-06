أبوجناح يبحث احتياجات سبها الصحية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبوجناح، مع مدير مستشفى الحوادث سبها يامن حمودة، الاحتياجات الصحية للمرضى، وسبل تحسين الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى.

واستعرض مدير المستشفى خلال اللقاء، سير عمل الأقسام والوحدات بعد دخول المستشفى الخدمة، وتقديم الخدمات الطبية على مدى الـ24 ساعة ابتداء من الأحد الماضي، وفق بيان صادر، أمس الخميس، عن وزارة الصحة.

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بدوره، أكد أبوجناح حرص الوزارة على تلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، دعما منها لتوطين العلاج بالداخل، وشدّد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تقديم خدمات طبية لائقة للمواطنين.