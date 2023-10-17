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الكوني والدبيبة يلتقيان ضباط منطقة سبها العسكرية والقاطع الحدودي الرابع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 أكتوبر 2023, 07:45 مساء
الكوني والدبيبة يلتقيان ضباط منطقة سبها العسكرية والقاطع الحدودي الرابع
لقاء الكوني والدبيبة مع ضباط منطقة سبها العسكرية والقاطع الحدودي الرابع، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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التقى عضو المجلس الرئاسي «القائد الأعلى للجيش الليبي» موسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، ضباط منطقة سبها العسكرية، وضباط القاطع الحدودي الرابع «حرس حدود».

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن ضباط منطقة سبها العسكرية والقاطع الحدودي الرابع، قدموا خلال اللقاء إحاطة عن طبيعة عمل المنطقة، واستعرضوا المشاكل والصعوبات التي تعوق عمل المنطقة والقاطع، والمتمثلة في نقص الإمكانات التي أدت لضعف تأمين المناطق الحدودية.

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وأكد الكوني خلال الاجتماع «ضرورة استمرار العمل لبناء جيش حقيقي، ولاؤه للوطن يدافع عنه ويحافظ على سيادته لضمان استقراره». فيما شدد الدبيبة على «ضرورة الاستمرار في دعم المؤسسة العسكرية العريقة، بعيدًا عن التجاذبات السياسية، وتوحيدها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها للدفاع عن الوطن والمحافظة على كيانه».

تعزيز دور المؤسسة العسكرية
وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللقاء جرى خلاله «التأكيد على تعزيز دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن، وبسط سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية لتحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا».

وحضر اللقاء الذي عُقِد في طرابلس كل من رئيس الأركان العامة للجيش الفريق أول ركن محمد الحداد، ومستشار الكوني للشؤون الأمنية والحدود اللواء محمد اللاكري.

لقاء الكوني والدبيبة مع ضباط منطقة سبها العسكرية والقاطع الحدودي الرابع، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني والدبيبة مع ضباط منطقة سبها العسكرية والقاطع الحدودي الرابع، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني والدبيبة مع ضباط منطقة سبها العسكرية والقاطع الحدودي الرابع، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني والدبيبة مع ضباط منطقة سبها العسكرية والقاطع الحدودي الرابع، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني والدبيبة مع ضباط منطقة سبها العسكرية والقاطع الحدودي الرابع، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني والدبيبة مع ضباط منطقة سبها العسكرية والقاطع الحدودي الرابع، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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