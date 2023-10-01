القائد الأعلى للجيش يناقش المستجدات الأمنية بالمناطق العسكرية الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

عقد المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي، ظهر اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا في طرابلس مع قادة الجيش، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، وذلك لمناقشة المستجدات المنية بالمناطق العسكرية الغربية.

وضم الاجتماع كلًا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضوي المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى.

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وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الاجتماع تناول آخر المستجدات العسكرية والأمنية بالمناطق العسكرية الغربية، وتنظيم عمل الوحدات العسكرية، بالإضافة لمتابعة الإجراءات الإدارية وفقاً للاختصاصات المتعلقة بعمل المؤسسة العسكرية.

اجتماع القائد الأعلى للجيش مع القادة العسكريين، الأحد 1 اكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)

اجتماع القائد الأعلى للجيش مع القادة العسكريين، الأحد 1 اكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)