المنفي والحداد يناقشان ملفي هيكلية الوحدات العسكرية وأحداث دول الجوار

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

ناقش رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش، محمد المنفي، مع رئيس الأركان العامة التابعة لـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، الفريق محمد الحداد، ملفي هيكلية الوحدات العسكرية وأحداث دول الجوار.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بأن الاجتماع، الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، جاء لمناقشة ومتابعة تنظيم الوحدات العسكرية وفق الهيكل التنظيمي للجيش الليبي، بالإضافة للأحداث التي تمر بها بعض دول الجوار.

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وفي الأول من أغسطس الجاري، ناقش المجلس الرئاسي مع قيادات عسكرية الخطوات المتخذة لتأمين الحدود، وفق رؤية إستراتيجية محكمة في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها دولتا السودان والنيجر، بالإضافة إلى «الإسراع في تشكيل قوة مشتركة، لحماية الحدود الجنوبية للبلاد»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.