حليمة عبدالرحمن تشارك في اجتماع عربي حول مكافحة الإرهاب والفساد

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت وزيرة العدل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» حليمة عبدالرحمن في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بالعاصمة العراقية بغداد، الذي ناقش المعاهدات العربية في مجال مكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى، ومنها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وسبل تفعيل آليات تنفيذ هذه المعاهدات، حسب بيان وزارة العدل على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

تجريم خطاب الكراهية

وناقش المجلس مشاريع القوانين العربية النموذجية الموحدة، التي تغطي عددا من المواضيع المهمة، ومنها قانون تجريم خطاب الكراهية، وحماية النازحين داخليا وقانون حماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة وتبادل السجناء المحكومين.

كما تضمن جدول الأعمال عددا من المواضيع الأخرى التي تُعنى بتعزيز العمل العربي المشترك.